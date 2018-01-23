Pedullà: "La Fiorentina non farà niente sul mercato. La Roma non vuole Bruno Gaspar"

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La Roma vuole un terzino ma non c'è nessuna trattativa per Bruno Gaspar. Per Sanchez invece la situazione è in evoluzione, non è una tra...

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Roma vuole un terzino ma non c'è nessuna trattativa per Bruno Gaspar. Per Sanchez invece la situazione è in evoluzione, non è una trattativa calda perché c’è da mettere d’accordo parecchia gente. Magari è un discorso che verrà impostato adesso per poi essere chiuso a giugno, così come accadrà verosimilmente per Soucek. Cristoforo lo voleva il Benevento ma ha un contratto lungo ed è difficile che possa muoversi. Il mercato della Fiorentina è chiuso anche se negli ultimi giorni di mercato qualcosa può sempre accadere"