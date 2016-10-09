Per Mammana adesso è asta tra le big europee, dalla Francia parlano ancora di Fiorentina

Il centrale sfumato negli ultimi giorni di mercato adesso è conteso da tutti...

Emanuel Mammana (20 anni) resta nel mirino di alcuni club interessati al suo cartellino già prima del suo trasferimento al Lione. Secondo quanto riportato da Foot01, che cita alcune fonti inglesi e spagnole, i club che avrebbero chiesto informazioni sul giocatore sarebbero Chelsea, Milan,Fiorentina, Napoli e Roma, con i blues che al momento sarebbero in vantaggio sulle altre società.

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