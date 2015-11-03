Notizie Mammana Fiorentina

Mammana racconta il suo dramma: "Volevo suicidarmi, mi stavo per buttare sotto un treno"
31 marzo 2022 18:04
Mammana, nuovo infortunio grave al ginocchio. Crociato ko? I tempi di recupero..
11 ottobre 2019 19:16
Angeloni: "Potevo portare Mammana a Firenze. Vidi Cuadrado terzino..."
01 gennaio 2017 16:53
"Preso dalla Fiorentina" ma poi clamorosamente salta tutto. I migliori undici non più acquistati dai viola
02 novembre 2016 19:45
Per Mammana adesso è asta tra le big europee, dalla Francia parlano ancora di Fiorentina
09 ottobre 2016 12:56
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