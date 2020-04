L’ex giocatore della Fiorentina, Tino Costa, attualmente all’Atletico Nacional in Colombia, ha raccontato un aneddoto ai tempi del Lione a Radio Miter.

“A Lione stavo in stanza con Benzema. Un giorno iniziò a piovere, aprii il suo armadio ed era pieno di stivali. Li ho rubati, li ho usati, li ho puliti ma poi li ho tenuti. Quando ero al Valencia, prima di una gara contro il Real Madrid glielo dissi, e lui mi rispose: ‘Figlio di p…’ non me ne sono mai accorto”.