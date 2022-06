Corriere dello Sport, Fiorentina su Mbemba e Denayer. Folta concorrenza, ostacolo ingaggio?

Oltre alla difficile candidatura di Romagnoli (cercato dalla Lazio e di recente anche dal Monza), sono stati due i nomi fin qui valutati: Mbemba del Porto e Denayer del Lione, che il ds Pradè aveva già provato a portare a Firenze nel 2015. Due profili esperti, in grado di fare la differenza soprattutto in campo europeo ma che comporterebbero anche un impegno economico a livello di ingaggio non di poco conto: almeno 2,5 milioni a testa. La concorrenza è folta (come per tutti gli svincolati) ed è probabile che per avere un quadro completo della situazione si dovrà aspettare qualche settimana. Ma assieme a loro i viola hanno preso informazioni anche per Léo Ortiz, brasiliano di proprietà del Bragantino (con contratto fino al 2026) seguito anche da West Ham e Porto e valutato 10 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

