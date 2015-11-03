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Notizie Mbemba Fiorentina

Si riduce la lista dei candidati al post Milenkovic: Mbemba è un nuovo giocatore del Marsiglia

15 luglio 2022 21:30

CorSport, casting per il dopo Milenkovic: non solo Le Normand, vive le ipotesi Mbemba e Kumbulla

14 luglio 2022 16:37

Tirreno, la Fiorentina ha avviato la trattativa col Feyenoord per Senesi. Sarà il sostituto di Milenkovic

29 giugno 2022 12:11

CorSport, Fiorentina studia il dopo Milenkovic: Alderete e Mbemba sui taccuini viola

25 giugno 2022 16:06

Corriere dello Sport, Fiorentina su Mbemba e Denayer. Folta concorrenza, ostacolo ingaggio?

12 giugno 2022 10:14

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