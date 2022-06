CorSport, Fiorentina studia il dopo Milenkovic: Alderete e Mbemba sui taccuini viola

La Fiorentina studia i nomi per il dopo Milenkovic. Tra i tanti profili valutati dalla dirigenza viola, un nome è sicuramente Omar Alderete, difensore dell’Hertha Berlino, che ha giocato l’ultima stagione al Valencia. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo contatto c’era stato quando i viola avevano provato a chiedere il prestito bis di Krzysztof Piatek, ma quello è stato anche l’ultimo, dato che non ci sono stati sviluppi sostanziali. Rimane buona anche la strada che porta a Chancel Mbemba, difensore del Porto che andrà in scadenza di contratto a breve.

