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Notizie Denayer Fiorentina

Il Tirreno, Fiorentina possibile colpo in difesa: in lista c'è anche lo svincolato Denayer

23 agosto 2022 19:16

Corriere dello Sport, Fiorentina su Mbemba e Denayer. Folta concorrenza, ostacolo ingaggio?

12 giugno 2022 10:14

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