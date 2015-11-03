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Notizie Denayer Fiorentina
Il Tirreno, Fiorentina possibile colpo in difesa: in lista c'è anche lo svincolato Denayer
23 agosto 2022 19:16
Corriere dello Sport, Fiorentina su Mbemba e Denayer. Folta concorrenza, ostacolo ingaggio?
12 giugno 2022 10:14
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2022
Sett. 34
Sett. 23
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