Il Tirreno, Fiorentina possibile colpo in difesa: in lista c’è anche lo svincolato Denayer

Non solo Barak, la Fiorentina studia anche un colpo in difesa. Stando quanto riportato da Il Tirreno nell’edizione odierna, la società viola sta pensando a Wout Faes, difensore del Reims. Però, per arrivare al belga servono più di 14 milioni visto che ne sono stati rifiutati altrettanti presentati dal Torino. Ecco perchè, pur in lontananza, si osservano i movimenti di Jason Denayer, difensore svincolato dopo l’esperienza al Lione: la firma con l’Al Nassr non è ancora arrivata e fino a quel momento tutto può ancora succedere.