Colpo della Roma, visite mediche a sorpresa di Aouar del Lione. Arriva a parametro zero da giugno

La Roma è un passo da Houssem Aouar, centrocampista che si libera a parametro zero dal Lione. Da Trigoria non smentiscono che l’interesse sul giocatore ci sia e sia anche forte: la Roma lo vuole, sta cercando di superare la concorrenza di Betis e Napoli offrendo al ragazzo un contratto di cinque anni con uno stipendio superiore ai tre milioni a stagione. Aouar ha già effettuato al Campus di Trigoria una buona parte di visite mediche: l’anticipazione del “Romanista” non trova conferme dalla Roma, come scontato visto che le firme non ci sono, ma le trova da ambienti vicini al giocatore e sanitari. Aouar ha trascorso un pomeriggio intero al Campus e gli esami hanno riguardato, tra l’altro, caviglie (che gli hanno dato problemi in estate) e ginocchia.

Perché, allora, mancano le firme? Perché il giocatore, di orgine algerina con passaporto francese, sta ancora limando, con l’agenzia che lo segue, alcuni dettagli che, in questi casi, non sono mai dettagli fino in fondo. Compirà 25 anni il giorno esatto in cui gli scade il contratto con il Lione, il 30 giugno, e si trova davanti a un bivio fondamentale della sua carriera: rimanere un’ottima promessa o esplodere definitivamente? In ogni caso, finora, tra Lione A e B ha giocato 256 partite segnando 48 reti. In questa stagione sta giocando meno, ma l’esperienza non gli manca. E i colpi neppure. Lo riporta il Corriere dello Sport

