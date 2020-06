Nazione, Fiorentina, occhi su Andersen, uno tra Pezzella e Milenkovic lascerà Firenze

La Fiorentina ha messo gli occhi su Andersen del Lione, assistito dal medesimo manager di Amrabat. Il difensore danese, arrivato alla Sampdoria proprio sotto la gestione di Pradè ha firmato un contratto fino a giugno 2024 ma l’idea Fiorentina potrebbe stuzzicato.

Ciò conferma che uno tra Pezzella e Milenkovic dirà addio a Firenze. La Fiorentina valuterà tutte le offerte che arriveranno per la sua coppia centrale. L’argentino viene valutato 20 milioni ma Valencia e Milan non sembrano interessati a spendere per lui questa cifra. Milenkovic? Per lui i gigliati chiedono circa 40 milioni. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.