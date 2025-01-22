Gazzetta: “Man ha detto sì alla Fiorentina ma manca l’intesa con il Parma. Piace Cherki ma c’è una folta concorrenza”

Il Parma continua a chiedere 15 milioni

Nel mirino in entrata attenzione a Dennis Man,attaccante esterno del Parma che gradisce la destinazione Firenze e ha già dato il proprio assenso al trasferimento, ma le due società devono ancora trovare un'intesa economica che potrebbe essere individuata fra i 12 e i 15 milioni. La situazione è in evoluzione. Piacerebbe anche il funambolico Cherki del Lione, ma per concorrenza e prezzo l'operazione appare più che in salita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/patto-di-responsabilita-al-viola-park-la-curva-fiesole-non-sara-allolimpico-serve-invertire-la-marcia/285778/