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Bennacer futuro in Francia, è vicinissimo al Lione. Rischia di sfumare un obiettivo per la Fiorentina

Il Lione fa sul serio per Ismael Bennacer. Contatti avanzati con l’Empoli e con il diretto interessato, il centrocampista è vicino ad una nuova avventura. Salvo ulteriori rilanci da club italiani, il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 13:18
Bennacer futuro in Francia, è vicinissimo al Lione. Rischia di sfumare un obiettivo per la Fiorentina - EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Il Lione fa sul serio per Ismael Bennacer. Contatti avanzati con l’Empoli e con il diretto interessato, il centrocampista è vicino ad una nuova avventura. Salvo ulteriori rilanci da club italiani, il futuro di Bennacer sarà in Francia. Il Lione avanza...

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