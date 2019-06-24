Bennacer futuro in Francia, è vicinissimo al Lione. Rischia di sfumare un obiettivo per la Fiorentina

Il Lione fa sul serio per Ismael Bennacer. Contatti avanzati con l’Empoli e con il diretto interessato, il centrocampista è vicino ad una nuova avventura. Salvo ulteriori rilanci da club italiani, il...

Il Lione fa sul serio per Ismael Bennacer. Contatti avanzati con l’Empoli e con il diretto interessato, il centrocampista è vicino ad una nuova avventura. Salvo ulteriori rilanci da club italiani, il futuro di Bennacer sarà in Francia. Il Lione avanza...

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