Sorteggi Europa League: l'Atalanta pesca Everton e Lione, meglio per Milan e Lazio
Ecco i sorteggi per la fase a gironi di Europa League, che quest'anno vede impegnate Atalanta, Lazio e Milan. I bergamaschi sono senza dubbio più sfortunati.GRUPPO A - Villarreal, Maccabi Tel Aviv, As...
Ecco i sorteggi per la fase a gironi di Europa League, che quest'anno vede impegnate Atalanta, Lazio e Milan. I bergamaschi sono senza dubbio più sfortunati.
GRUPPO A - Villarreal, Maccabi Tel Aviv, Astana, Slavia Praga.
GRUPPO B - Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan Belgrado, Skenderbeu.
GRUPPO C - Sporting Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Istanbul Basaksehir.
GRUPPO D - Milan, Austria Vienna, Rijeka, AEK Atene.
GRUPPO E - Lione, Everton, Atalanta, Apollon Limassol.
GRUPPO F - Copenhagen, Lokomotiv Mosca, Sheriff, Fastav Zlin.
GRUPPO G - Viktoria Plzen, Steaua Bucarest, Hapoel Be'er Sheva, Lugano.
GRUPPO H - Arsenal, Bate Borisov, Colonia, Stella Rossa.
GRUPPO I - Red Bull Salisburgo, Olympique Marsiglia, Vitoria Guimaraes, Konyaspor.
GRUPPO J - Atletico Bilbao, Herta Berlino, Zoryam, Ostersund.
GRUPPO K - Lazio, Nizza, Zulte Waregem, Vitesse.
GRUPPO L - Zenit San Pietroburgo, Real Sociedad, Rosenborg, Vardar Skopje.