Cassano prende in giro Frey: “Disse che aveva studiato bene Juninho, poi non ha preso una palla”

Antonio Cassano, nel corso della diretta su Twitch della Bobo Tv, ha parlato delle qualità balistiche di Juninho Pernambucano, queste le sue parole svelando un retroscena su Frey:

“Vi racconto una roba che mi viene da ridere per delle dichiarazioni, si giocava Fiorentina-Lione e Sebastien Frey fa un’intervista il giorno prima della partita e dice «Ho studiato benissimo come calcia le punizioni Juninho Pernambucano». Il giorno dopo Juninho ha battuto tre punizioni e lui non ne ha presa nemmeno una prendendo 3 traverse. Meno male che l’aveva studiato bene”

