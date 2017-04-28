Dalla Francia, la Fiorentina vuole Jordan Ferri, centrocampista del Lione. Costa 8 milioni

Jordan Ferri è un centrocampista classe 92 del Lione, secondo quanTo riportano un Francia anche la Fiorentina vuole il giocatore

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina sarebbe interessata a Jordan Ferri, centrocampista del Lione, club nel quale ha disputato complessivamente 168 partite (14 gol, 12 assist). Ferri è nato nel marzo del 1992 e durante questa stagione ha messo insieme 31 presenze giocando soprattutto come centrocampista centrale (ma anche esterno). Ferri è richiesto anche da Bordeaux, Nizza e Marsiglia. Il Lione chiede 8 milioni di euro. E Della Francia rilanciano con forza su questa notizia.