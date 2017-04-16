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Domenica di follia a Bastia: tifosi locali aggrediscono la squadra del Lione durante il riscaldamento

I giocatori del Lione sono stati costretti a fuggire negli spogliatoi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2017 20:13
Domenica di follia a Bastia: tifosi locali aggrediscono la squadra del Lione durante il riscaldamento -
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Durante la 33° giornata di Ligue 1 i giocatori del Lione sono dovuti fuggire dal campo: al termine del riscaldamento e poco prima dell'inizio del match, infatti, hanno dovuto rifugiarsi negli spogliatoi perché aggrediti dai tifosi del Bastia, squadra di casa. L'inizio della gara è stato ritardato di 45 minuti. Già in settimana, durante l'Europa League, il Lione aveva dovuto fare i conti con disordini causati dagli ultrà turchi del Besiktas.

Fonte: sportmediaset.it

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