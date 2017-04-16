Domenica di follia a Bastia: tifosi locali aggrediscono la squadra del Lione durante il riscaldamento
I giocatori del Lione sono stati costretti a fuggire negli spogliatoi
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2017 20:13
Durante la 33° giornata di Ligue 1 i giocatori del Lione sono dovuti fuggire dal campo: al termine del riscaldamento e poco prima dell'inizio del match, infatti, hanno dovuto rifugiarsi negli spogliatoi perché aggrediti dai tifosi del Bastia, squadra di casa. L'inizio della gara è stato ritardato di 45 minuti. Già in settimana, durante l'Europa League, il Lione aveva dovuto fare i conti con disordini causati dagli ultrà turchi del Besiktas.
Fonte: sportmediaset.it