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Nazione: Ferri, Corvino insiste. Il Galatasaray non lo convince...

La Nazione in edicola oggi afferma che Corvino sta continuando ad insistere per il centrocampista del Lione, Jordan Ferri. C'è però da superare la concorrenza del Galatasaray, pronto a rilanciare di f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2017 12:02
Nazione: Ferri, Corvino insiste. Il Galatasaray non lo convince... -
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La Nazione in edicola oggi afferma che Corvino sta continuando ad insistere per il centrocampista del Lione, Jordan Ferri. C'è però da superare la concorrenza del Galatasaray, pronto a rilanciare di fronte ad un eventuale no da parte del club francese. La Fiorentina però può fare leva sulla volontà del giocatore, che non sembra per nulla convinto di trasferirsi in Turchia.

 

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