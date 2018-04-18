Veretout: in arrivo un'offerta molto interessante da parte del Lione

Il Lione si sta muovendo con forza sul mercato della prossima stagione. Secondo quanto scritto da Le Foot Lyon, il presidente Aulas avrebbe messo il nome di Veretout in cima alla lista dei preferiti p...

Il Lione si sta muovendo con forza sul mercato della prossima stagione. Secondo quanto scritto da Le Foot Lyon, il presidente Aulas avrebbe messo il nome di Veretout in cima alla lista dei preferiti per il centrocampo e sarebbe disposto a farsi avanti con un’offerta da 20 milioni di euro per convincere la Fiorentina a lasciarlo partire. La Fiorentina non vorrebbe cedere il giocatore ma l'offerta fa sicuramente gola. Il giocatore è stato acquistato per 7 milioni e potrebbe già essere ceduto per il triplo.