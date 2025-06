Fiorentina su Bennacer. Corriere dello Sport: “Milan disposto a venderlo per 10 milioni”

Il francese naturalizzato algerino Ismael Bennacer, ad esempio, è uno con cui Pioli aveva stabilito un ottimo feeling ai tempi del Milan. Adesso il centrocampista vive una situazione molto incerta e per questo, più avanti, potrebbe rivelarsi un’opportunità di calciomercato. Il Marsiglia di De Zerbi ha deciso infatti di non riscattarlo obbligando il Milan a ragionare su una nuova operazione, che verrà discussa in occasione del vertice con l’entourage del classe 2007.

L’obiettivo del club rossonero è ovviamente quello di cedere il giocatore a titolo definitivo, ma si valuterà anche un nuovo prestito. Il prezzo del centrocampista, seguito anche in passato dalla Fiorentina, si aggira sui 10 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.