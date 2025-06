Sportmediaset riporta: “Il Milan vuole Kean e pensa di inserire Terracciano o Bennacer nella trattativa”

A Sportmediaset è stato annunciato che il nuovo tecnico rossonero Massimiliano Allegri avrebbe richiesto alla dirigenza milanese di comprare il bomber viola Moise Kean come rinforzo offensivo da affiancare a Santiago Gimenez, avendolo avuto già a Torino durante il suo secondo mandato ed essendo un suo grande estimatore. Il contratto di Kean con la Fiorentina prevede una clausola di 52 milioni valida per le prime due settimane di luglio, ma i rossoneri starebbero cercando di inserire qualche contropartita nell’operazione con i nomi di Bennacer, di ritorno dal prestito in Ligue 1 col Marsiglia, e del terzino Terracciano arrivato dal Verona che sono graditi a Pioli.