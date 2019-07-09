La Nazione, i motivi per i quali è saltato l'acquisto del centrocampista dell'Empoli Bennacer
Secondo La Nazione, il Milan sembrava aver concluso tutto per l'arrivo di Bennacer. I rossoneri però secondo il quotidiano non hanno ancora formalizzato l'arrivo del centrocampista, anche se la Fioren...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 10:07
Secondo La Nazione, il Milan sembrava aver concluso tutto per l'arrivo di Bennacer. I rossoneri però secondo il quotidiano non hanno ancora formalizzato l'arrivo del centrocampista, anche se la Fiorentina non verserebbe 16 milioni + 2 di bonus all'Empoli per averlo. Il presidente Corsi non ha preclusioni verso i viola ma all'orizzonte sembra esserci un forte rilancio da parte di un club estero per accaparrarselo, cosa che metterebbe out le squadre italiane.