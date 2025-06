Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bennacer, martedì il giorno decisivo. Gli ostacoli sono due”

Fazzini più Bennacer: il gioiello (uno dei) dell’Empoli subito, ma subito per davvero, al punto che oggi ci potrebbe essere l’annuncio ufficiale o qualcosa del genere, il centrocampista del Milan reduce dal prestito a Marsiglia dalla prossima settimana, con calma e pazienza, metodo e anche tanta forza. La Fiorentina fa sul serio per aggiungere due rinforzi che farebbero fare un gran bel salto in avanti al centrocampo viola, andando oltre difficoltà e ostacoli per centrare obiettivi che hanno qualità e repertorio completo, che sono ambiti e richiesti: Jacopo Fazzini arriva, Ismael Bennacer potrebbe arrivare.

E poi la Fiorentina ci proverà per Bennacer e per alzare ancora il livello del centrocampo. Il 24 è il termine ultimo per la risoluzione dei prestiti, quindi martedì si saprà ufficialmente se il franco-algerino rientra al Milan o se il Marsiglia spende 12 milioni per acquistarlo definitivamente. Siccome le dinamiche sono precise, ma le traiettorie imprevedibili, bisogna aspettare la scadenza per la certezza del sentito dire (l’Olympique allenato da De Zerbi non eserciterà l’opzione), ma sapendone sicuramente di più, compresa la scelta del Milan di non confermare Bennacer una volta di rientro dalla Francia, la Fiorentina si è già mossa in anticipo e ha bussato alla porta rossonera per informare dell’interesse. Con due ostacoli subito ben visibili: i 12-14 milioni che rappresentano il prezzo del cartellino e i 4 netti l’anno a contratto del calciatore. Ostacoli alti, però è quasi inutile ricordare il legame e la stima che c’è tra Pioli e Ismael, ed è un fattore non secondario nel dare a quest’altra trattativa i contorni dell’operazione che può essere con i tempi che ci vogliono. Rispetto a Fazzini, più lunghi. Lo riporta il Corriere dello Sport.