Matteo Moretto sul proprio profilo X, ha riportato la notizia di calciomercato che vedrebbe il club arabo del Al-Ittihad su Ismaël Bennacer, che fino a qualche giorno fa era un obiettivo della Fiorentina di Stefano Pioli: “Trattativa in corso tra i due club per un trasferimento a titolo definitivo. Il club arabo sta sondando anche altri profili come Wendel dello Zenit ma Bennacer è tra i primi nomi per rinforzare il centrocampo”.