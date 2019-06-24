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"Bennacer sarà il primo acquisto di Commisso. Il suo arrivo esclude quello di De Rossi"

Queste alcune parole di Luca Calamai al Pentasport di Radio Bruno:"So che Bennacer  sarà il primo acquisto della Fiorentina, anche se c’è forte la concorrenza del Lione che gioca la Champions . Se dov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 15:41
"Bennacer sarà il primo acquisto di Commisso. Il suo arrivo esclude quello di De Rossi" -
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Borja Valero
De Rossi
Calamai
Zurkowski
Bennacer
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Queste alcune parole di Luca Calamai al Pentasport di Radio Bruno:

"So che Bennacer  sarà il primo acquisto della Fiorentina, anche se c’è forte la concorrenza del Lione che gioca la Champions . Se dovesse arrivare Bennacer, De Rossi non servirebbe più. Borja Valero e De Rossi potrebbero venire a giocare a Firenze a gettone, ma non sono loro due le priorità, non sono titolari del nuovo progetto. Zurkowski? Centrocampista interessante, ma mi dicono che non sia il giocatore adatto per il centrocampo di Montella".

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