"Bennacer sarà il primo acquisto di Commisso. Il suo arrivo esclude quello di De Rossi"

Queste alcune parole di Luca Calamai al Pentasport di Radio Bruno:

"So che Bennacer sarà il primo acquisto della Fiorentina, anche se c’è forte la concorrenza del Lione che gioca la Champions . Se dovesse arrivare Bennacer, De Rossi non servirebbe più. Borja Valero e De Rossi potrebbero venire a giocare a Firenze a gettone, ma non sono loro due le priorità, non sono titolari del nuovo progetto. Zurkowski? Centrocampista interessante, ma mi dicono che non sia il giocatore adatto per il centrocampo di Montella".