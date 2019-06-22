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La Nazione, appena Commisso dà l'ok si chiude per Bennacer. L'Empoli lo valuta 12 milioni

Secondo La Nazione, una volta che Commisso arriverà a Firenze per essere Magnifico Messere e darà l'ok, per Ismael Bennacer si chiuderà in breve tempo. L'Empoli ha fretta di concludere le diverse trat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 09:27
La Nazione, appena Commisso dà l'ok si chiude per Bennacer. L'Empoli lo valuta 12 milioni - EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Secondo La Nazione, una volta che Commisso arriverà a Firenze per essere Magnifico Messere e darà l'ok, per Ismael Bennacer si chiuderà in breve tempo. L'Empoli ha fretta di concludere le diverse trattative per i suoi calciatori più importanti. Il centrocampista algerino è valutato 12 milioni. Potrebbe essere quindi lui il primo acquisto dell'era italo-americana.

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