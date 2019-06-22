La Nazione, appena Commisso dà l'ok si chiude per Bennacer. L'Empoli lo valuta 12 milioni

Secondo La Nazione, una volta che Commisso arriverà a Firenze per essere Magnifico Messere e darà l'ok, per Ismael Bennacer si chiuderà in breve tempo. L'Empoli ha fretta di concludere le diverse trat...

Secondo La Nazione, una volta che Commisso arriverà a Firenze per essere Magnifico Messere e darà l'ok, per Ismael Bennacer si chiuderà in breve tempo. L'Empoli ha fretta di concludere le diverse trattative per i suoi calciatori più importanti. Il centrocampista algerino è valutato 12 milioni. Potrebbe essere quindi lui il primo acquisto dell'era italo-americana.