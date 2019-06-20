"La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Ma il ragazzo non risponde al telefono"

Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Tuttavia il ragazzo e il suo agente non risponde al telefono, è possibile che voglia prendere tempo pe...

A cura di Redazione Labaroviola 21 giugno 2019 00:02

EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

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