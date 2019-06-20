"La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Ma il ragazzo non risponde al telefono"
Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Tuttavia il ragazzo e il suo agente non risponde al telefono, è possibile che voglia prendere tempo pe...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 00:02
Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Tuttavia il ragazzo e il suo agente non risponde al telefono, è possibile che voglia prendere tempo perchè ha una importante squadra estera che lo potrebbe volere"