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"La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Ma il ragazzo non risponde al telefono"

Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Tuttavia il ragazzo e il suo agente non risponde al telefono, è possibile che voglia prendere tempo pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 00:02
"La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Ma il ragazzo non risponde al telefono" - EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "La Fiorentina ha l'accordo con l'Empoli per Bennacer. Tuttavia il ragazzo e il suo agente non risponde al telefono, è possibile che voglia prendere tempo perchè ha una importante squadra estera che lo potrebbe volere"

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