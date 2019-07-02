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Repubblica, Bennacer sarà della Fiorentina per 12 milioni di euro. Biraghi sarà ceduto all'estero

Sul fronte del centrocampo, il nome più caldo è quello di Bennacer dell’Empoli: l’intesa col club azzurro ci sarebbe ma resta da trovare quella definitiva col giocatore, impegnato in coppa d’Africa. T...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 11:07
Repubblica, Bennacer sarà della Fiorentina per 12 milioni di euro. Biraghi sarà ceduto all'estero -
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Sul fronte del centrocampo, il nome più caldo è quello di Bennacer dell’Empoli: l’intesa col club azzurro ci sarebbe ma resta da trovare quella definitiva col giocatore, impegnato in coppa d’Africa. Terminata la competizione, insomma, i viola proveranno a chiudere l’affare sulla base di 12 milioni di euro. È lui, nei pensieri di Montella, il regista ideale per la Fiorentina che sta nascendo. Per quanto riguarda il reparto arretrato, in uscita sia Biraghi che Laurini. Il primo valuta la destinazione estera e frutterà alle casse viola una ricca plusvalenza.

Repubblica

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