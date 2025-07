Gazzetta dello Sport annuncia: “Bennacer fatto fuori da Allegri, potrebbe ripartire dalla Fiorentina con Pioli”

La Fiorentina è in cerca di un regista per la prossima stagione ed il nome di Bennacer potrebbe tornare di moda visti i trascorsi con Pioli al Milan prima di andare al Marsiglia nell’ultima stagione ed il suo nome piace anche alla dirigenza gigliata per rafforzare il centrocampo. Allegri ha già comunicato al giocatore algerino di non presentarsi a Milanello per la ripresa degli allenamenti perché lo considera fuori dal progetto tecnico rossonero come Theo Hernandez vicino all’Al Hilal. Mentre il regista algerino non ha trattative che lo riguardano e lo stipendio di 4 milioni spaventa in molti tra cui la Fiorentina.