Repubblica svela: “Bennacer il top per la Fiorentina ma l’ostacolo è l’ingaggio da 4 milioni”

Il nome, considerato top per il ruolo è Ismael Bennacer, lanciato da Pioli al Milan come uno dei migliori centrocampisti del campionato qualche stagione fa. Negli ultimi sei mesi l’algerino ha giocato nel Marsiglia, senza guadagnarsi il diritto di riscatto.

Tornato a Milano è uno di quei calciatori da cui il Milan spera di ricavare un tesoretto in uscita, visto anche il contratto in scadenza nel 2027, ma se il prezzo del cartellino potrebbe non essere un problema c’è l’ingaggio da quattro milioni di euro a spaventare. Lo riporta Repubblica.