La Fiorentina piomba su Bennacer, contatti tra Pradè e il suo agente Accardi

Secondo quanto riporta Il Tirreno, si è scaldata la pista di mercato che porta ad Ismael Bennacer. L’interessamento della Fiorentina per il centrocampista dell’Empoli, con il passare delle ore, è dive...

Secondo quanto riporta Il Tirreno, si è scaldata la pista di mercato che porta ad Ismael Bennacer. L’interessamento della Fiorentina per il centrocampista dell’Empoli, con il passare delle ore, è diventato qualcosa di più serio. Anche ieri, c’è stato un contatto tra il ds azzurro Pietro Accardi e quello dei viola, Daniele Pradè, proprio per parlare dell’algerino.