La Repubblica, per Montella un bomber in regalo. Questo sarebbe il vero colpo dell'estate...
Secondo quanto riporta La Repubblica quest'oggi il vero colpo in casa viola dovrebbe essere proprio in attacco. Un centravanti di spessore alla Mario Gomez che possa riaccendere i desideri dei tifosi....
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 13:13
Secondo quanto riporta La Repubblica quest'oggi il vero colpo in casa viola dovrebbe essere proprio in attacco. Un centravanti di spessore alla Mario Gomez che possa riaccendere i desideri dei tifosi. Questa si è rivelata poi una storia ricca di sfortuna e tristezza dove però Pradè alla sua prima esperienza in viola aveva regalato, almeno sulla carta, un rifinitore ideale per la formazione dell'aeroplanino.