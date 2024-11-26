Adli da record: è il centrocampista più giovane ad aver partecipato ad almeno 5 gol in A
Adli si sta mettendo in luce alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2024 08:33
Yacine Adlì è il centrocampista più giovane ad aver partecipato ad almeno cinque gol in questa Serie A (due reti e tre assist). Il francese è uno dei tre centrocampisti che ha realizzato almeno due gol e servito almeno due assist in questa Serie A.
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