Adli si trasferisce all’Al Shabab: guadagnerà 6 milioni a stagione per tre anni

Il giocatore del Milan, rientrato alla base dopo il prestito alla Fiorentina, è prossimo a firmare un ricco contratto in Arabia.

Secondo quanto appreso da TMW, è arrivata anche l'apertura da parte di Adli e del suo entourage al contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione con il club arabo di Riad, mentre con il Milan è stato concordato un indennizzo da 7 milioni di euro di basse fissa più 1 di bonus per il cartellino.

Dopo una piccola fase di stallo che si è registrata nella serata di ieri, nelle scorse ore i colloqui sono ripresi a tal punto che l'agente di Adli è adesso atteso a Riad, per definire gli ultimissimi dettagli dell'accordo con l'Al Shabab. Che tra le altre cose sembrerebbe aver messo nel suo mirino un altro centrocampista dalla Serie A, Niasse dell'Hellas Verona.