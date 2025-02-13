La Gazzetta scrive: "Un miracolo se Adlì fosse convocato. Mandragora titolare, ha superato Cataldi"

Si avvicina la sfida della Fiorentina contro il Como di domenica alle ore 12.30. A centrocampo si verso la titolarità di Mandragora

La situazione del centrocampo viola agevola l’inserimento di Fagioli per il match all’ora di pranzo contro il Como. Sarebbe il suo debutto al Franchi. Yacine Adli non sta ancora bene e sarà già un miracolo se strapperà la convocazione, Danilo Cataldi ha avuto guai di ogni genere e proprio a SanSiro ha giocato una mezzora (era entrato dopo il 90? anche nel recupero al Franchi), ma la sua condizione non è ancora accettabile. La sorpresa è Rolando Mandragora, uno dei pretoriani di Vincenzo Italiano, che in questa stagione partiva indietro nelle gerarchie. Ribaltamento: ora il numero 8 viola è diventato indispensabile ed è sicuramente il centrocampista più in forma. Domenica potrebbe affiancarlo proprio Fagioli che ha anche un’altra collocazione per Palladino: può fare il trequartista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport