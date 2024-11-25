Sentite Nazione: “Adli in gol e poi ancora Kean il magnifico: ora sì, il sogno può diventare realtà”

La Fiorentina vola!

Magic-Adli e super-Kean: sì, la Fiorentina vola. Vola lassù in una classifica da sogno. I viola vincono a Como e la settima vittoria consecutiva è un condensato di sensazioni che valgono oro. Squadra che gioca a memoria, vive su personalità di primissima qualità (vedi la prestazione di Adli) e ha trovato in Kean un bomber che più bomber non si può. Palladino ritrova Cataldi e si affida alla formazione tipo. Fabregas gioca a specchio sui viola e si sbilancia con Paz e Cutrone. La partita si accende con un ritmo da post sosta. Qualche idea e poca convinzione nell'affondare.

Timida la prima incursione della Fiorentina, più pericolosa quella del Como, dopo un ‘taglio' di Fadera che Cutrone non monetizza. Ai viola bastano però un paio di minuti per riordinare le idee e sbloccare il match. Galoppata decisiva di Gosens, sponda di Beltran che innesca il rasoterra decisivo di Adli: 0-1. Il vantaggio aiuta la squadra di Palladino a gestire la partita. Cataldi porta disciplina tattica, Adli si sgancia con stile, Dodo spinge come un dannato, recuperando palloni da sbavature della manovra del Como. Kean? E' controllato da vicino da Dossena e Barba e lavora in spazi strettissimi.

Siamo già nella ripresa quando il Como cerca di rimettere in discussione il risultato e lo fa con una discreta pressione offensiva (Paz, Cutrone ed Engelhardt) ma mai realmente pericolosa. Al quarto d'ora ecco il De Gea show che ribatte due volte in 10 secondi (prima su Goldaniga e poi su Barba). Il portiere finisce ko. Brivido viola ma per fortuna tutto sotto controllo. Poi ci pensa Kean (gol numero 9 in campionato) a chiudere la giornata. Gran girata in porta e gran gol su assist preciso di Sottil. Si va chiudere. Il Como resta in 10 per una fallo ‘a freddo' su Ranieri e la Fiorentina che corre sui tetti della serie A. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/ferrara-gruppo-felice-e-motivato-oltre-i-singoli-ce-di-piu-ce-una-squadra-che-sa-difendersi-insieme/278164/