Sassuolo, occhi su Adli: Carnevali conferma l’interesse per l’ex centrocampista della Fiorentina

A margine dell’evento Gala Dinner Benefico “United”, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, concentrandosi in particolar modo sulle trattative in entrata, che vedono i neroverdi avere come concreti obiettivi i profili di Tajon Buchanan dell’Inter e di Yacine Adli del Milan. Queste le sue dichiarazioni a proposito dell’ex viola:

“Adli è un giocatore che ci interessa. Tutti stanno facendo delle valutazioni e stanno aspettando. Questo fa anche male: tutti i club sono in ritiro e stanno programmando la stagione, ma non si può fare una certa preparazione senza la squadra al completo. Ma questo calciomercato lungo, ti porta a fare trattative sino agli ultimi giorni”. Lo riporta calciomercato.com