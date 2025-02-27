Nazione: “Adlì vicino al recupero, domani può essere convocato ma massima cautela”

Adlì ormai è assente da diverse partite

Yacine Adli è ormai assente da diverse partite, e la Fiorentina sta soffrendo la mabcanza dell'ex Milan. Le sue geometrie, abbinate anche ad un'ottima vena realizzativa da fuori, lo avevano reso un uomo chiave per Palladino. Colui dal quale passavano tante trame di gioco viola. Adesso però Adli sta per tornare a disposizione. Il giocatore potrebbe anche essere convocato domani, ma c’è la massima cautela. Nessuno vuole rischiare ricadute alla caviglia, e la decisione sarà presa da Palladino e lo staff medico. Lo scrive La Nazione.