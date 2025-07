Tuttosport spiega: “Adli fuori dai piani di Allegri, interessa molto al Sassuolo neo promosso”

Yacine Adli non sembra rientrare nei progetti tecnici di Massimiliano Allegri per il nuovo Milan. Il centrocampista franco-algerino sarà comunque valutato durante il ritiro estivo, ma l’orientamento del club è quello di trovargli una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il giocatore, ex Fiorentina, pur senza avanzare al momento alcuna proposta ufficiale. Si tratta dunque di una pista da tenere d’occhio nelle prossime settimane, con i neroverdi pronti ad approfittare di un’eventuale apertura da parte del Milan.