Flachi scuote la Fiorentina: “Squadra cresciuta quest’anno, col Betis per diventare grandi”

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana commentando la crescita dei viola e l’imminente sfida di Conference League contro il Betis. Secondo Flachi, il momento della stagione è decisivo e richiede più testa che gambe:

“Adesso non sono più gli allenamenti a fare la differenza, ma la forza mentale dei giocatori. È questo che conta quando la stagione entra nel vivo. Con il Betis sarà dura, ma se la Fiorentina vuole diventare una grande, deve superare ostacoli come questi. È così che si alza l’asticella. Per me i viola stanno crescendo, stanno realmente alzando il livello. È un processo iniziato quest’anno e si vede.”

Parole anche sui singoli:

“Gudmundsson? “Ha qualità da vendere, ma ogni tanto si allontana troppo dalla porta. Deve restare più nel vivo dell’area per essere davvero letale. Adli? Lo riscatterei subito. Questo gruppo ripeto è solido e va confermato in blocco: è da qui che si costruisce un futuro importante.”