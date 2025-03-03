Corriere Fiorentino: “Gudmundsson stringe i denti, Palladino spera di averlo. Il recupero di Adlì sarebbe fondamentale”

Gudmundsson ha avuto diversi problemi fisici da quando è arrivato alla Fiorentina

Gudmundsson ha avuto diversi problemi fisici e non è ancora un titolare fisso della Fiorentina. In campionato è partito dall'inizio solo 9 volte su 27, mentre in Europa ha dimostrato grande incisività con un gol e un assist in appena tre presenze. La sua disponibilità contro il Lecce è stato un segnale positivo e Palladino spera di poterlo sfruttare al meglio giovedì contro un Panathinaikos imprevedibile.

Anche il recupero di Adli sarebbe fondamentale, vista la difficoltà della squadra nella costruzione del gioco da quando l'ex Milan è fuori per un infortunio alla caviglia. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno, con l'obiettivo di averlo disponibile per l'andata degli ottavi di Conference League. La trasferta ad Atene rappresenta un'occasione per la Fiorentina di riscattare il ricordo amaro della finale persa contro un'altra squadra greca. Palladino e il suo staff sperano di avere a disposizione tutti i giocatori chiave per affrontare al meglio questa sfida cruciale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.