Non è escluso, un possibile ritorno di fiamma per Yacine Adli. Il franco algerino, dopo essere rientrato alla base dal prestito non riscattato, è fuori dalle idee di Max Allegri. È vero che su di lui ci sarebbe il neopromosso Sassuolo, però se la Fiorentina dovesse chiamare la sua priorità sarebbe viola. Operazione che potrebbe diventare concreta più avanti, aspettando di capire che piega prendono le due questioni illustrate sopra. Lo riporta La Nazione.