Fiorentina inarrestabile! Adli e Kean e firmano il 2-0 contro il Como. Settima vittoria consecutiva in A

La Fiorentina non sbaglia un colpo

Il Como di Cesc Fabregas oggi alle 15:00 ospita la Fiorentina di Raffaele Palladino, lanciata nei piani alti della classifica.

PRIMO TEMPO- Il primo pallone della partita è della Fiorentina. Al 6’ ottima azione della Fiorentina che muove molto palla e poi la dà a Bove che viene bloccato in area di rigore dai comaschi. Al 9’ Fiorentina a centimetri dal gol, splendida palla di Gosens dentro per Beltran che non arriva all’impatto con il pallone. Al 18’ primo squillo del Como, Fadera recupera palla e allarga per Cutrone che va alla conclusione, para De Gea. Al 18’ rischia la Fiorentina su una palla persa da De Gea. Al 19’ i viola passano in vantaggio, Beltran stoppa il pallone e lo aggiusta per Adli che con una botta al centro trafigge Audero, 1-0 Fiorentina. Al 27’ Adli in profondità per Kean, la palla scappa sul fondo. Al 29’ ammonito Nico Paz per il fallo su Gosens. Al 31’ ottimo cross dentro di Nico Paz per Barba che colpisce il pallone di testa ma senza trovare la porta. Al 33’ Nico Paz fa ripartire il Como con una brillante giocata ma bravo Adli a sporcare il tiro di Fadera. Al 39’ Adli illumina per Dodò che la mette dentro a memoria per Kean, palla che finisce fuori. Al 47’ Nico pass mette la palla sul piede di Cutrone che disturbato da Colpani calcia fuori.

SECONDO TEMPO- Al 51’ buona trama di gioco del Como, pericoloso con Iovine. Al 58’ giallo per Beltran. Al 60’ triplice intervento di De Gea a salvare il risultato, Marchetti fischia il fallo in attacco. Al 62’ Kean a vuoto sul corner di Adli, nemmeno Audero riesce ad intervenire. Al 66’ fuori Beltran e Colpani, dentro Quarta e Ikoné. Al 69’ la Fiorentina trova il raddoppio, Sottil dentro per Kean che firma il 2-0. Al 71’ Ikoné fa tutto bene poi termina l’azione con un tiro sul primo piano che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 74’ Iovine dentro per Cutrone che taglia davanti a Quarta, palla sopra la traversa. Al 78’ Nico Paz tenta la girata, palla spallata. All’80’ doppio cambio Fiorentina, fuori Ranieri e Dodò, dentro Pongracic e Kayode. All’82’ ottima palla dentro di Gosens per Kean che di tacco prova il tiro, rimpallato. All’84’ De Gea sventa il pericolo sulla botta di Verdi dalla distanza. All’85’ Ikoné si divora il gol del 2-0 tirando la palla addosso ad Audero. All’87’ conclusione di Belotti che finisce fuori dalla porta. Al 93' Como in dieci uomini per la gomitata di Dossena ad Adli.