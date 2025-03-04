Nazione: “Finalmente la Fiorentina ritrova Adlì. Folorunsho verrà valutato nei prossimi giorni”

Adlì oggi torna in gruppo

Moise Kean ha ricevuto il via libera per tornare in campo dopo il trauma cranico subito contro il Verona. L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale si è già allenato con il gruppo e sarà convocato per la trasferta di Atene contro il Panathinaikos, con buone possibilità di partire titolare. Anche Gudmundsson è recuperato dopo l'infortunio con il Como, ma è meno probabile che giochi dall'inizio. Sul fronte infortuni, Folorunsho è ancora in fase di recupero e sarà valutato nei prossimi giorni. Adli tornerà oggi in gruppo, mentre per Colpani, fermo per una lesione di Lisfranc, i tempi si allungano e verrà sottoposto a un nuovo controllo tra due settimane. Lo scrive La Nazione.