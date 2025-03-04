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Nazione: “Finalmente la Fiorentina ritrova Adlì. Folorunsho verrà valutato nei prossimi giorni”

Adlì oggi torna in gruppo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2025 10:11
Nazione: “Finalmente la Fiorentina ritrova Adlì. Folorunsho verrà valutato nei prossimi giorni” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moise Kean ha ricevuto il via libera per tornare in campo dopo il trauma cranico subito contro il Verona. L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale si è già allenato con il gruppo e sarà convocato per la trasferta di Atene contro il Panathinaikos, con buone possibilità di partire titolare. Anche Gudmundsson è recuperato dopo l'infortunio con il Como, ma è meno probabile che giochi dall'inizio. Sul fronte infortuni, Folorunsho è ancora in fase di recupero e sarà valutato nei prossimi giorni. Adli tornerà oggi in gruppo, mentre per Colpani, fermo per una lesione di Lisfranc, i tempi si allungano e verrà sottoposto a un nuovo controllo tra due settimane. Lo scrive La Nazione.

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