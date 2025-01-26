Adli: "La cena di gruppo è stata necessaria per fare gruppo e stare tutti più insieme"

Il giocatore francese della Fiorentina ha rilasciato una breve intervista prima della gara di stasera contro la Lazio

A Dazn ha parlato il centrocampista francese della Fiorentina, Yacine Adli che ha commentato il momento della squadra: "Questa settimana siamo andati a cena insieme e ci siamo confrontati. Era necessario vedersi tutti insieme e parlare di quello che non sta andando. Per noi non è un bel momento e siamo dispiaciuti perché non stiamo facendo bene. C'è rammarico dopo le ultime gare, però ci siamo allenati molto bene e vogliamo uscire dal momento negativo."

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