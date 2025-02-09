Adli verso il forfait contro l'Inter: Fagioli si candida per una maglia da titolare
Nicolò Fagioli si candida per una maglia dal 1'. L'ex Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, si candida per una maglia da titolare in mediana al fianco di Mandragora. Sull...
Nicolò Fagioli si candida per una maglia dal 1'. L'ex Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, si candida per una maglia da titolare in mediana al fianco di Mandragora. Sulla trequarti sicuro del posto Folorunsho, mentre Beltran, Gudmundsson, pienamente recuperato, Zaniolo e Colpani si giocano le altre due maglie rimanenti. Avanti nel ballottaggio i primi due. Per sciogliere gli ultimi dubbi saranno fondamentale l'allenamento di oggi.
FAGIOLI: "KEAN MI HA CHIAMATO"
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