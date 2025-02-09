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Adli verso il forfait contro l'Inter: Fagioli si candida per una maglia da titolare

Nicolò Fagioli si candida per una maglia dal 1'. L'ex Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, si candida per una maglia da titolare in mediana al fianco di Mandragora. Sull...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2025 14:55
Adli verso il forfait contro l'Inter: Fagioli si candida per una maglia da titolare -
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Nicolò Fagioli si candida per una maglia dal 1'. L'ex Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, si candida per una maglia da titolare in mediana al fianco di Mandragora. Sulla trequarti sicuro del posto Folorunsho, mentre Beltran, Gudmundsson, pienamente recuperato, Zaniolo e Colpani si giocano le altre due maglie rimanenti. Avanti nel ballottaggio i primi due. Per sciogliere gli ultimi dubbi saranno fondamentale l'allenamento di oggi.

FAGIOLI: "KEAN MI HA CHIAMATO"

https://www.labaroviola.com/fagioli-kean-mi-ha-chiamato-per-dirmi-che-qui-si-fanno-le-cose-per-bene-una-chiamata-da-leader/288269/

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