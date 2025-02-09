Fagioli: "Kean mi ha chiamato per dirmi che qui si fanno le cose per bene, una chiamata da leader"

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ieri è stato presentato ai giornalisti presenti nella sala stampa del Viola Park, rispondendo alle loro domande. Fagioli ha rivelato quanto sia...

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ieri è stato presentato ai giornalisti presenti nella sala stampa del Viola Park, rispondendo alle loro domande. Fagioli ha rivelato quanto sia stato difficile per lui questo mercato di Gennaio in cui ha dovuto lasciare la Juventus dopo 11 anni e ha dovuto scegliere tra due possibili destinazioni, una era la Fiorentina l'altra invece era il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Per assicurarsi di fare la scelta giusta Fagioli ha rivelato di aver avuto diverse telefonate, tra cui quella di Moise Kean:

"Kean qui sta facendo benissimo e tutti vorrebbero fare la stagione che sta facendo lui qui a Firenze. Conosco Kean perchè siamo cresciuti insieme nella Juventus, lui mi ha chiamato e mi ha detto che qui mi sarei dovuto comportare bene, che qui si fanno le cose per bene, è stata una chiamata da leader”

PREMIER SU KEAN

https://www.labaroviola.com/cm-com-scrive-sirene-dalla-premier-per-kean-ma-la-permanenza-alla-fiorentina-non-e-da-escludere/288265/