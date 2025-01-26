Adli: "Deluso per il rosso stupido, ma niente era più importante della vittoria. Forza Viola!"

La Fiorentina espugna l'Olimpico e passa contro la Lazio per 2-1. L'autore della prima rete, Yacine Adli, ha voluto affidare ai suoi profili social il commento personale alla vittoria, soffermandosi a...

La Fiorentina espugna l'Olimpico e passa contro la Lazio per 2-1. L'autore della prima rete, Yacine Adli, ha voluto affidare ai suoi profili social il commento personale alla vittoria, soffermandosi anche sull'espulsione rimediata una volta uscito dal campo: "Grande lavoro da parte di tutti , tanta voglia di dare tutto è tante emozioni. Veramente deluso per il rosso stupido ma niente era più importante che la vittoria. Forza Viola".

PALLADINO: "CRITICHE ASSURDE"

https://www.labaroviola.com/palladino-critiche-assurde-prestazione-di-voglia-per-dimostrare-che-quanto-scritto-era-falso/286323/