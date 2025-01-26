Palladino: "Critiche assurde. Prestazione di voglia per dimostrare che quanto scritto era falso"

Ai microfoni di Dazn, il tecnico viola Raffaele Palladino ha speso queste parole sulla vittoria della Fiorentina con la Lazio: "In tutta la prestazione c'è la voglia di un grande gruppo di dimostrare...

Ai microfoni di Dazn, il tecnico viola Raffaele Palladino ha speso queste parole sulla vittoria della Fiorentina con la Lazio: "In tutta la prestazione c'è la voglia di un grande gruppo di dimostrare che tutto ciò che è stato scritto in questo mese è falso. Si parlava di un gruppo disunito, critiche assurde. Oggi abbiamo dimostrato grande personalità, sono felice. I ragazzi meritavano questa vittoria, la dedichiamo a noi stessi. Perché ripeto, sono state dette e scritte cose false, su un gruppo fantastico e che lavora ogni giorno con grande motivazione. Abbiamo messo dentro cuore e carattere".

Come mai Beltran così largo?

"Lucas è un po' adattato in quella posizione, ma è fantastico. È un jolly, dà tutto in ogni posizione. Ha lo spirito argentino che mi piace tantissimo. Ma lo fanno tutti, oggi c'era bisogno che Beltran facesse quel tipo di lavoro e ha fatto una grande prestazione. Per me lui è un sottopunta, quasi una mezzala di movimento".

Che Folorunsho ha trovato? Sostituisce Bove?

"Perdendo Edoardo ci sono mancate caratteristiche importante. Le abbiamo ritrovate in Michael, ci ha portato grande energia e spessore fisico. Lo posso usare a destra, a sinistra e in mezzo. Ci serviva, è vero, ma oggi i complimenti vanno a tutta la squadra. A Pongracic che era fuori da tanto tempo, a tutti che hanno difeso e attaccato insieme. La squadra si meritava questa soddisfazione".

PAGELLE FIORENTINA: FOLORUNSHO PERFETTO, PONGRACIC GIGANTE

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