PAGELLE FIORENTINA: FOLORUNSHO PERFETTO, BELTRAN E ADLI LETALI. PONGRACIC UN GIGANTE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Olimpico contro la Lazio

De Gea 6,5 Non può nulla sul gol subito essendo un colpo di testa da distanza troppo ravvicinata, bravo nelle uscite. Grandissima parata su Marusic nel recupero

Dodò 6,5 Il secondo gol della Fiorentina porta la sua firma per una giocata meraviglioso e il cioccolatino servito a Beltran dopo che è sgusciato in area saltando di tecnica e velocità Pellegrini. Sciocco il giallo per perdita di tempo su una rimessa laterale

Pongracic 7 Torna titolare dopo la prima giornata contro il Parma, gioca un primo tempo di altissimo livello sia per la lettura di ogni giocata, sia per la pulizia tecnica in fase di impostazione. Nel secondo tempo è troppo sicuro di se in alcune occasioni, poi con il passare di minuti torna ad essere impeccabile

Ranieri 7 Non lascia passare mezzo pallone e sa leggere tutte le situazioni, copre sempre bene e non si fa mai superare. Lucido anche in fase di gestione palla

Gosens 7 Il primo gol viola arriva da un suo cross perfetto, ma il tedesco è bravo anche in fase difensiva con coperture preventive e non si lascia mai superare nell'uno contro uno

Adli 7 Attacca l'area di rigore e segna il terzo gol stagionale con un bel tiro di destro. Con personalità si è preso spesso la scena andandosi a prendere la palla sempre anche in situazioni di difficoltà e gestendo bene la sfera

Mandragora 6,5 Partita di grande sostanza per il numero 8 viola che fa tanta legna ed è sempre ben posizionato in mezzo al campo, fa benissimo il ruolo di interditore andando a sporcare tanti palloni alla Lazio e facendo spesso scudo

Folorunsho 7 Altra grande partita del neo acquisto viola da cui nasce il raddoppio viola, giocata di grande intelligenza a liberare Dodò. Ma tutta la sua partita è di grande spessore sia con che senza palla. La sua forza fisica è un fattore, fa solo giocate giuste

Gudmundsson 6,5 Nel primo tempo va a incontro a tutti i suoi compagni di squadra per farsi dare la palla e giocarla, lo fa sempre bene ed ogni sua uscita è intelligente e di grande qualità. Va vicino al gol con una bella girata ma è sfortunato e prende solo il palo

Beltran 7 Al posto giusto nel momento giusto quando, servito perfettamente da Dodò, mette in rete segnando di testa.

Kean 6 Partita di intelligenza enorme quella giocata dal centravanti viola, tiene impegnati i difensori laziali con movimenti costanti e sempre tenendoli sul filo. Punto di riferimento importante. Saggia la scelta di servire Gudmundsson in piena area di rigore nel primo e per poco non è terzo gol

Comuzzo 6 Va a posizionarsi da terzo a destra in difesa, prezioso alla fase difensiva perchè dà sempre una doppia marcatura sui centravanti laziali

Sottil 6 Gioca da quinto a destra e tiene bene la posizione, gioca con sapienza i palloni che ha a disposizione

LA FIORENTINA HA CHIUSO PER L'ARRIVO DI PABLO MARI, I DETTAGLI

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